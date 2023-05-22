美國國防部長奧斯汀在參議院聽證會證實，對台5億美元軍援很快就會提供，傳出可能內容包括刺針防空飛彈、拖式反裝甲飛彈與標槍反裝甲飛彈。而退輔會主委馮世寬日前表示，「突然接到無償援助一定會付出不可預期的代價」，對此，前立委郭正亮21日就表示，「這個就是拜登認為台灣已經進入準戰爭的邊緣了，然後他覺得台灣的彈藥，用正常程序買會來不及，所以就趕快給你」，引發討論。

郭正亮21日在中天節目《國際直球對決》中表示，「最會講老實話的馮世寬，無償是美國總統的專屬權利的撥款，通常美國只針對友好國家的戰爭區，才有這個動作」，郭正亮更舉例，以烏克蘭來說，「烏克蘭一年多來，美國拜登行使了37次這個權利，每次都是五億美元；我們現在才第一次，有什麼好高興的？」

郭正亮最後更斷言，「這個就是拜登認為台灣已經進入準戰爭的邊緣了，然後他覺得你的彈藥，用正常程序買會來不及，所以就趕快給你，大概就是這個意思」。