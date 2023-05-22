房價問題最近引發網友熱議，總統蔡英文20日在總統府召開執政7週年記者會時坦言，不能說施政的努力都已達成目標，尤其住宅的問題還有相當的路要走，這台灣社會及年輕人關注的議題，會持續性規劃，從更多面向投入更多政策資源，來緩解人民住宅的負擔。而最近有一份最新的民調指出，對於民中認為哪個政黨最能保障居住正義，有62％的民眾認為是「國民黨」、有26％的民眾認為是「民眾黨」，僅有4％的民眾認為是「民進黨」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》21日對於「請問您認為哪個政黨最能保障居住正義，打擊炒房？」進行了網路民調，截至21日23時，已有1.2萬人進行投票，有62％的民眾認為是「國民黨」、有26％的民眾認為是「民眾黨」、有4％的民眾認為是「民進黨」、另有8％的民眾認為是「其他政黨」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「我們要團結一致的建造新環境」、「國民黨執政時，只要民意反應，總是深怕人民抗爭，就會即時對民意做出反應，是否讓人民滿意是其次，至少肯想辦法！不像綠魔無動於衷，權力傲慢還用公權力拒抗！」、「蔡英文說施政維持現狀，就是房價依然居高不下！」、「三、四十年前國民黨執政的時期蓋了很多國宅很多人都買的起，現在好像沒有一黨做的到」。