衛生福利部長薛瑞元今天在瑞士日內瓦警告，因為中國施壓而繼續將台灣排除在世界衛生組織之外，將對全球公共衛生構成顯著威脅。

法新社報導，薛瑞元在日內瓦記者俱樂部（Geneva Press Club）舉行的活動中指出：「將台灣排除在世界衛生組織（WHO）之外不只危及2350萬台灣人民的健康權利，也嚴重削弱世界衛生組織為達成人人健康所作努力。」

世界衛生組織年度大會今天將在日內瓦召開，薛瑞元於會前作以上表示。台灣連續7年未能以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。

允許台灣以觀察員身分參與的呼聲日益高漲，尤其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情凸顯全球合作遏制傳染病的重要性。

薛瑞元警告，迅速而且有效率的資訊共享對於預防下一場大流行威脅或更有效率加以因應而言有其必要，不讓台灣參與將對此造成阻礙。

他透過翻譯指出，「台灣恐怕會變成下一場大流行的缺口」，並且警告那將「對整個世界造成嚴重影響」。

華府已就繼續排除台灣參與的負面後果提出警告。

美國常駐日內瓦代表團昨天推文說：「我們繼續對抗全球各地新出現的衛生威脅同時，台灣遭到第76屆世界衛生大會孤立，這削弱了世界衛生組織所引領的包容性全球公共衛生合作。」（譯者：何宏儒）1120522