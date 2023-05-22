美方表態將於中共侵台時全力給予台灣武器裝備支援後，美國的智庫也提出各種防衛台灣的戰略與戰術規劃，其中不乏一些怪異的策略建議。例如知名的智庫蘭德公司的軍事專家薩維茨 (Scott Savitz)就提出，台灣可以在近海大量建造人工礁石，用來阻擋並打亂解放軍兩棲登陸作戰節奏，在平時這些廉價又耐用的人工礁石還能做為海洋生物保育措施，除了能促進旅遊業，還有許多經濟和生態環境的效益。

據《歐亞時報》報導，蘭德公司資深研究員史考特．薩維茨（Scott Savitz）認為，人工礁石是阻礙共軍運載或護送兩棲部隊登陸台灣的有效設施，它能使試圖通過的艦艇擱淺或觸礁沉沒。如果海運受阻而改用空運，不只運送的載具不足，投送的兵力數量也不足以應對複雜地形的作戰。

薩維茨認為，台灣的地形讓共軍可以登陸的地點極為有限，只要在這幾個可能登陸地點的近海布置人工礁石就能有效阻擋共軍實施兩棲登陸作戰。在部署人工礁石的同時，還可以配合水雷、岸防火砲、無人機等防禦設施，一旦共軍艦艇受阻會成為固定的靶子並堵塞有限的航道。如果共軍提前清除這些障礙，就會提前曝露其登陸地點，即使事先用大規模的地毯式轟炸來破壞人工礁石，被炸裂的礁石與未引爆的水雷仍然會構成兩棲登陸部隊的威脅。

相較於其他的軍事裝備，人工礁石成本很低，而且能長期使用，幾乎不需要維護，平時這些礁石也可以形成人工珊瑚礁，提供各種海岸礁石生物的棲息地，還能做為休閒旅遊景點，帶來生態和經濟上的雙重效益。

相較於其他的軍事裝備，人工礁石成本很低，而且不需要維護，平時這些礁石也可以形成人工珊瑚礁，做為休閒旅遊景點，帶來生態和經濟上的雙重效益。（圖／路透）

報導指出，對於接近台灣海岸的共軍艦艇與兩棲登陸作戰，人工礁石會成大型且耗時費力的障礙。但是這個方案也僅僅解決了台灣軍事防禦中的兩棲登陸作戰問題，中國還有很多其他以使用的戰術。

總之，薩維茨認為人工礁石是低成本的最佳防禦策略，可以從實質上阻擋解放軍的兩棲登陸部隊，航空運輸就算有極大的能力，仍然無法運送足夠的大型裝備或成建制部隊，只要能讓兩棲登陸難度提高，就有可能讓中共放棄武統台灣的行動。