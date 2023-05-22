美國總統拜登和聯邦眾議院議長麥卡錫今天雙雙宣布，將於明天就提高美國舉債上限進行面商。財政部長葉倫今天表示，6月1日仍然是提高債限的「硬期限」（hard deadline）。

法新社報導，麥卡錫（Kevin McCarthy）透過推文、白宮則在書面資料中雙雙表示，拜登結束七大工業國集團（G7）日本廣島高峰會返回華府期間兩人曾經通電話，並且同意明天面對面商討。

麥卡錫指出，這通電話「富有成效」。

與此同時，葉倫（Janet Yellen）今天表示，6月1日仍然是提高美國舉債上限的「硬期限」，並且警告除非與共和黨在國會的僵局化解，否則政府將無法支付帳單。

財政部指出，政府資金可能用罄，如果共和黨掌控的國會眾議院沒有批准提高債限，其31兆美元債務最早將於6月1日開始違約。

葉倫告訴國家廣播公司（NBC）電視新聞訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press）：「我們預期6月初無法支付所有帳單，而且可能6月1日就會。我認為那是硬期限。」

白宮與共和黨國會議員過去數週陷入緊張談判，越來越向極右翼靠攏的共和黨要求以刪減開支交換提高政府債限。

若美國政府史無前例債務違約將對全球經濟造成災難性後果，包括白宮指出的美國經濟衰退。

拜登在結束G7峰會返回華府前告訴記者，共和黨人把刪減開支當作調高美國政府借款權限的條件，這項最新要求「坦白說，令人難以接受」、「該是對方跳脫他們極

端立場的時候了」。（譯者：何宏儒）1120522