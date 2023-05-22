宜蘭南澳3.3地震 最大震度宜蘭縣3級 05:322023/05/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭南澳3.3地震 最大震度宜蘭縣3級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局指出，今晨4時25分發生芮氏規模3.3地震，地震深度7.0公里，震央位於宜蘭縣政府南方39.4公里（位於宜蘭縣南澳鄉），最大震度宜蘭縣3級。1120522 桃園八德3號社宅落後逾1年最高罰4800萬 力拚9月開放入住 高雄縣市合併後首辦 地表最強Ina模範母親榮獲表揚 起手式槓賴清德 侯友宜聚焦內政與兩岸 #宜蘭縣 #3地震 #最大震度 #3級 #宜蘭 也許您會感興趣 推薦閱讀 拜登宣布 美國將再提供烏克蘭新武器和彈藥 14:242023/05/21 國際 俄國再次警告 「向烏克蘭提供F-16 會引發巨大危險」 19:572023/05/21 國際 旅行團遊客澳花瀑布失聯 宜蘭消防搜尋中 12:522023/05/21 社會 國民黨徵召侯友宜 他透露全台基層里長的支持度 12:142023/05/21 政治 飛龍瀑布1男陳屍深潭「壓背包下」 女掛山壁亡！3人失聯 16:202023/05/21 社會 捲im.B詐騙案 民進黨立委陳歐珀深夜宣布退選 23:252023/05/21 政治 綠營批侯友宜把市府當競總 新北反擊：其心可議 13:492023/05/21 政治 澤倫斯基日本會拜登 美再向烏克蘭提供3.75億美元軍援 17:142023/05/21 國際 打造台灣3奈米關鍵材料基地 這集團強攻半導體最先進製程 05:002023/05/21 財經 侯友宜用1招可攻下2024綠營票倉！最新網路民調令人吃驚 22:012023/05/21 政治 侯友宜5／27受邀高雄開講 地主陳其邁這麼看 15:382023/05/21 政治 侯友宜本命區成立信賴台灣之友會 賴清德喊「保護本土政權」 13:442023/05/21 政治 脫口「台南人沒眼睛」 侯友宜道歉：一時情急、用詞不夠周全 19:162023/05/21 政治 侯友宜以日韓類比兩岸關係 民進黨：竹篙湊菜刀 11:472023/05/21 政治 協助新住民融入社區共同防災 雲縣災害應變活動親子共學 16:102023/05/21 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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