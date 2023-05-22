世界衛生組織秘書長譚德塞今天指出，經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）危機後，磋商中的新大流行病協議必須是一項劇烈轉變全球衛生安全作法的「歷史性協議」。

法新社報導，世界衛生組織（WHO）年度大會在瑞士日內瓦開幕，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）致詞指出：「我們不可以只是得過且過。」

世衛會員國已經開始就一項國際協議進行磋商，以確保全球防疫準備更充分，或是能夠更有效因應下一場大流行來襲。

相關進程仍在早期階段，目標於明年5月下屆世界衛生大會（WHA）時達成協議。

譚德塞於為期10天世衛大會開幕致詞時說：「體認到我們命運交織，會員國現正磋商中的這項大流行病協議必須是一項在全球衛生安全上典範轉移的歷史性協議。」

今天受到矚目的其他一長串講者也將傳達相同訊息。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在錄影致詞中說：「我期盼目前就大流行病預防、準備和回應而進行的磋商，可以產生能夠拯救人命的強有力多邊作法。」

與此同時，東帝汶總統霍塔（Jose Ramos-Horta）表示，「每個國家，不管大國或小國、富國或窮國，都在設法對大流行作出適當回應」。

「這提醒我們，我們必須未雨綢繆，而不是臨陣磨槍。」（譯者：何宏儒）1120522