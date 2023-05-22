「放眼宏碁集團目前的上市櫃公司，僅有2檔股價破百元，其中安碁資訊更是集團股王，今年以來在資安議題帶動下，股價一度衝到237元，隨著資安需求持續成長，未來的成長空間還很大。」一位投資法人說。

「23年前當宏碁跟緯創在2000年分家後，就規劃了宏碁價值創新中心（Value Lab），只不過並不受當時執行長的重視，直到後來找到陳俊聖來接董事長，透過分工，讓這些小金虎能好好各自發展，終於有了成果。」宏碁創辦人施振榮曾說明小金虎的誕生過程。

宏碁在2000年進行品牌及製造分家後，集團創辦人施振榮(左)就規劃了宏碁價值創新中心（Value Lab）讓培育不同的新創事業。（圖／報系資料照）

安碁資訊（6690）就是在這樣的背景中誕生，成立於2000年5月，原本是宏碁旗下資訊安全管理服務廠，以伺服器主機代管業務起家。安碁資訊的業務範圍包括資安的前中後三大領域，顧問管理及健診檢測（事前預防），警訊通報、月報及即時事件處理（事中監控），數位鑑識還原攻擊全貌及改善建議（事後應變）等。

安碁資訊的關鍵操盤手，就是現任總經理吳乙南。1965年次，一路從南一中、交大計工系、美國Syracuse University電腦資訊科學碩士，曾任BMC Taiwan總經理、IBM Taiwan行銷經理，有超過20年產業資歷的吳乙南，對於資安，他直言，首先要認清一個事實，「零攻破」是不可能。

吳乙南用一句話來形容說，「我聽過林志玲，但沒聽過『零攻破』。」資安需求逐年成長趨勢不變，受景氣波動的影響程度低，且疫情遠距辦公、俄烏戰爭讓各界對資安議題更加重視。

資安需求受景氣波動的影響程度低，且疫情遠距辦公、俄烏戰爭讓各界對資安議題更加重視。（圖／翻攝自安碁資訊臉書）

吳乙南2002年加入宏碁後，第一戰就是在2003年拿下行政院國家資安會報的NSOC（National Security Operation Center，國家資通安全防護管理平台）標案，並率先提供7天24小時的全時服務，「因為駭客是不中斷的。」2005年又自建資通安全防護管理平台SOC（Security Operation Center）。展現了安碁在資訊領域的核心技術級領先優勢。

一般來說，資安服務主要都是在地廠商為主，但安碁則不僅止於台灣客戶，也將市場擴展到東南亞。因為母公司宏碁在東南亞市場市占率高，也讓陳俊聖所強調的footprint（全球據點），成為子公司擴大業務範圍的優勢。2019年11月底與泰國合作夥伴DCS公司舉辦海外建置的第一個資安監控防護中心（SOC）也正式啟用。

接下來，吳乙南對於資安領域的布局規畫，則是要培育資安人才，而由安碁資訊 投資成立的子公司安碁學苑，將提供企業全方位資訊安全專業訓練及實務技術課程，並配合國家資通安全發展政策，以及因應各產業資安人才的需求。

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