畢書盡（Bii）出道多年，唱紅多首經典歌曲，2020年結婚後迎來女兒，從過往的花美男偶像變成女兒傻瓜。但近期有網友發現台北街頭有一名男子，在大街上放著板子，指控畢書盡「狼心狗肺、厚顏無恥」，引發不少討論。

該名男子在板子上提到當初畢書盡被踢來踢去無路可走，他便帶著畢書盡來台灣發展，結果不到一年畢書盡又被公司踢回大陸，只能在工廠工作，後來畢書盡央求他帶自己回台灣，他也決定給畢書盡第二次機會，並說：「我出錢出力照料你日常生活，每天陪著你讓你能專心學習不再犯錯，而如今你功成名就，當初對我的承諾都可以完全背棄，對待你的恩人你卻視若無睹、無情無義。」

有男子在街上用牌子控訴畢書盡的行為。（圖／翻攝自路上觀察學院臉書）

畢書盡曾提到自己年輕時叛逆，並被爸爸帶到大陸工廠工作。（圖／翻攝自畢書盡臉書）

板子上更寫道：「畢書盡我心寒了，也心累了，抗爭了許久，只是引來你的恐嚇以及一些目露凶光的歹徒，沒想到你能狠心到這種地步，無恥還能大搖大擺地當公眾人物及藝人？」還爆料畢書盡只要喝了酒就想打人，大罵：「這種人還能在台灣混，真是台灣不幸！」

如今已成人父的畢書盡，對女兒相當呵護疼愛。（圖／翻攝自畢書盡臉書）

其實台韓混血的畢書盡曾在受訪時提到，他剛來台灣時年輕叛逆，經常因喝醉酒遲到，讓老鷹音樂的老闆李亞明相當失望，便把他送到大陸找爸爸，結果他卻被爸爸扔到工廠打黑工，那段時間過得相當痛苦，後來回到台灣才改過自新，成為能站上小巨蛋的小天王級歌手。畢書盡的經歷與神祕男子所寫的不謀而合，但有粉絲質疑畢書盡的過去並非秘密，認為也有可能是對方上網查詢後加以改編。

關於男子指控畢書盡一事，畢書盡所屬的老鷹音樂至截稿前未做出回應。

飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒，喝酒勿開車。

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