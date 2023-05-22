高慧君2021年因甲狀腺素低下造成左右眼嚴重斜視，上月14日右眼第二度開刀治療，術後三天她就敬業的上妝錄影，不過右眼仍包著紗布，本月初，本刊記者在台北市內湖區連鎖咖啡廳巧遇她，雖然高慧君戴著眼鏡和口罩，但她腳步輕快，在經紀人點咖啡時，自己到商品架墊著腳選購咖啡豆，看起來術後恢復良好。

健步如飛的高慧君看起來術後恢復狀況頗佳，不受眼睛視力影響。（圖／本刊娛樂組）

前年她因甲狀腺素低下造成嚴重斜視，進而伴隨重影症狀，高慧君去年10月進行第一次手術，但卻因術後大小眼以及斜視術後後遺症嚴重，因此上月再次進行眼皮修復，之後也將在打掉一些眼窩骨頭做眼窩修復，她在臉書上說：「等到時間夠長，或者是眼球突出太明顯時再做也可。」面對第二次手術，她也表示，「這次比較不緊張了。」安慰自己也讓粉絲放心。

高慧君自行挑選商品，看不出身體有任何不適或異狀。（圖／本刊娛樂組）

不過，手術後才三天敬業的她變化妝上工，她分享妝後照片寫下：「等等有個錄影。這簡單的妝。我花了3小時。除了要保護好開刀的眼睛，有視覺距離的上妝也是考驗，最好笑的是，我發現畫眼影，必須盲化。完全要看自己平常跟自己的眼皮有多熟。」同時向粉絲報平安：「這次會比較快復原，但也需要等2星期。不管如何，一切都在往好的方向前進。這樣就足夠。」

.高慧君排隊結帳，應該已不受原本的重影症狀應所苦。（圖／本刊娛樂組）

而本刊在本月初直擊她術後私下的她，一身休閒裝扮配戴幾乎不離身的十字架項鍊，高慧君戴著眼鏡和口罩，此時已不見右眼包裹紗布，她在咖啡廳裡來去自如，還能自己挑選咖啡豆，看起來復原良好。

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