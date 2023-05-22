億萬票房導演魏德聖今年底將推出兒童電影《BIG》，該片已於年初拍完、4月底完成粗剪，另外他還有實景變動畫的《臺灣三部曲》也預計自2025年起開始上映，看來相當忙碌的魏德聖，5月13日被本刊讀者直擊趁母親節前夕，與老婆丘玉蓉一起搭高鐵，一路從台北到高雄，看似是要與太太一起回屏東娘家過母親節。

魏德聖的老婆丘玉蓉去便利商店買了咖啡，走回老公身邊。（圖／讀者提供）

5月13日中午魏德聖導演和太太丘玉蓉，兩人被時報周刊CTWANT讀者捕捉到一同現身在台北車站高鐵站內，正在候車準備搭上往左營的直達車，導演太太去便利商便買咖啡時，還溫柔地詢問老公想喝什麼？夫妻看來感情當不錯，之後兩人便各自拎著自己的行李，依序排隊上標準車廂對號入座。

夫妻倆一起等車，將搭車去高雄。（圖／讀者提供）

先前魏德聖受訪時曾透露，自己目前工作相當忙碌，除了已拍攝完成進入後製中的《BIG》，動畫電影《達娜米》也定檔2024年底上院線，2025年起《臺灣三部曲》第一部上映，「最好就是每年年底都交出一部，讓大家習慣，每年年底我就會來一下」。

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