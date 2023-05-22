根據德國媒體報導，德國學者預測，2025年1月月圓之夜，兩岸可能發生衝突，更稱除了美國大選後權力交接空窗期，還因為1月台灣海峽海面比較平靜及中國大陸春運掩護。對此，淡大戰略所教授李大中表示，德國學者預測兩岸發生衝突時間點，他持保留態度。

李大中21日在政論節目《新聞大白話》中表示，關於台海可能在月圓之夜發生衝突。過去聽到的都以2027年最多，他在去年還曾經聽到是2023年，現在德國學者則是提到2025年。

李大中接著指出，德國學者立論的理論基礎，是因為2024年11月美國總統大選，就職日在2025年1月20日，所以有空窗期，有可能給予中共可趁之機。不過，對於這個說法，他基本上持比較保留的態度。

李大中點出，更有意思的地方是，德國學者還說，每年1月這個時間，大概台海比較風平浪靜；還說1月是春節，大陸運輸人潮多，所以共軍的動作跟輸送，比較不會被美國的衛星偵測到，此說法他也有點懷疑。

李大中表示，這麼多的時間點，都是估算，重點是老百姓要的是安居樂業、和平、安全、繁榮。看誰能帶給我們，台美關係很深化，台灣有好的國際生存空間，同時兩岸不打仗，對和平有高度可預測性。