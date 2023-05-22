A 6-inning, 9-K bump day for Shohei Ohtani! 🔥 pic.twitter.com/AAJgi0CX1o — MLB (@MLB) May 21, 2023

天使22日再戰雙城，前一場轟出全壘打的大谷翔平登板繳出6局失1分的優質先發，飆了9次三振，自己還有3打數1安打1四壞。大谷投手退場時1比1無關勝負，後面牛棚險些爆掉，天使靠著莫尼亞克（Mickey Moniak）關鍵二壘打以4比2獲勝，中繼投手戴文斯基（Chris Devenski）賺到勝投。

大谷翔平開賽就四壞保送首位打者賈羅（Joey Gallo），不過這也是大谷的老毛病了，他隨即讓柯瑞亞（Carlos Correa）打成內滾雙殺。首局下卓奧特（Mike Trout）、大谷連續安打可惜未得分。

第3局賈羅再度選到保送，柯瑞亞這次擊出二壘打送回1分。大谷的控球忽強忽弱，令人難以捉摸，雙城賺到3次四壞保送、1次暴投、1次觸身球，但是重要時刻還是會被大谷三振。

5局上，天使三壘手厄薛拉（Gio Urshela）擋下強勁滾地球，美技守備完成雙殺，讓大谷相當振奮。該局下半內托（Zach Neto）獲得保送又盜上二壘，大谷有機會為自己打下分數，但是對方果斷選擇敬遠四壞，果然天使就沒有得分。

第7局大谷才剛退場，天使牛棚立即被雙城攻佔滿壘，幸虧戴文斯基緊急上來以三振滅火。該局下半內托、莫尼亞克連續二壘打，天使取得致勝的兩分。此戰大谷投打俱佳，登板只被敲2支安打，自責分率降到3.05。