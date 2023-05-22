《美麗電子報》董事長吳子嘉從去年九合一大選前，就指控前衛福部長陳時中在疫情期間A了一億美金。對此，陳昨（21）日深夜在臉書撰文回擊，怒轟吳子嘉是無視司法與真相，「抹黑汙衊已到走火入魔」。

陳時中不滿，吳子嘉在防疫期間至市長選舉多次羅織謊言，抹黑他在疫情期間貪汙；近日更變本加厲，在節目上公然指控他靠疫苗A一億美金，這樣惡毒的言論，早已超過評論公共事務的底線。

​陳時中還強調，他在防疫期間與防疫團隊全力對抗病毒，「只求在這場世界浩劫百年大疫中，台灣能夠受到最小的影響安然度過，所有物資的採購合約，都經過相關專家學者、採購機關與法務團隊仔細檢視，絕無貪汙的可能。」

除此之外，陳時中還指出，北檢上個月簽結了62件疫苗採購相關案件，其中有許多針對他而提告的案件，都是以疫苗採購為主題做出的不實指控，而北檢的簽結原因也寫得清楚明白，62案均無不法的犯罪情事。

陳時中還稱，近期因為部分合約執行完畢，衛福部已經陸續公開疫苗採購相關的文件資料，接下來隨著國際合約的保密期滿，更會進一步公諸於眾，然而即使事實真相擺在眼前，有些人選擇性無視，持續消費、抹黑，其心可議。

對於吳子嘉，陳時中也怒批，其身為資深媒體人，比一般民眾更加了解政府機關與採購工作的運作模式，卻為了吸引關注，昧於良心與事實，顛倒黑白造謠抹黑，已經到了走火入魔的地步，所謂天理昭昭法網恢恢，橫行邪道必將遭到正義的審判。

然而對於陳時中的說法，網友卻不買帳，紛紛質疑「既然自認清白，那麼何不提告呢？這與常理不合吧」、「不要只出一張嘴，請陳直接提告，進入司法程序，讓一切真相大白！笑陳時中不敢」、「那為何封存相關採購合約？都解封了疫情」、「不敢提告？會怕？」、「還是比較相信吳子嘉董事長」、「講到正義那些亡魂可要跳出來追討？」、「正常人都是支持吳子嘉」、「我很好奇，既然這麼嚴重怎麼不提告？」