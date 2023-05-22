「最強狗仔」葛斯齊20日晚間爆料點名，已婚男星賀軍翔（小美）五月替好友張勛傑在酒店辦慶生會時，酒後竟與酒店妹三度舌吻，針對此事賀軍翔經紀人回應正在確認中，如今葛斯齊再爆賀軍翔當時還對張勛傑動手，並直嗆「沒錢的人就好好做事就對了！」。

葛斯齊20日晚間於臉書直播中，除公開金鐘兒少節目主持人獎的薛紀綱（小兵）與小三的躺床自拍照外，更爆出已婚的賀軍翔日前為張勛傑於酒店慶生時，似乎因為喝太多而與酒店妹舌吻，葛斯齊也強調，這些事情在直播前都有查證過，手中也握有錄音證據，並對賀軍翔喊話「如果你挑戰我的話，我就拿出證據來」對此，賀軍翔經紀人表示正在確認中，張勛傑經紀人則回應「 我們不會涉入藝人私人行程」。

此外，根據《中天新聞網》報導，葛斯齊再爆當時賀軍翔還對張勛傑動手「還嗆張勛傑『你們這些沒錢的人就好好做事就對了！』」然而，葛斯齊接受《三立新聞網》訪問時透露，自己其實有進一步證據，但目前還不是公開的時候，並表示之所以會爆料是覺得賀軍翔已經結婚且有孩子，如此行為有些不妥，而他也提到，張勛傑雖為壽星，但與女性並無太大幅度的肢體接觸。

事實上，賀軍翔曾演出許多經典偶像劇《愛情合約》、《惡魔在身邊》、《換換愛》，帶起「台灣花樣美男」風潮，先前更參加運動實境節目《全明星運動會》第四季擔任藍隊隊長，當中他傑出的運動表現及暖心的隊長形象，讓他圈粉無數，如今卻被爆出舌吻酒店妹，更對好友張勛傑動手，讓外界相當震驚。

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