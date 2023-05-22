遭爆捲入im.B詐騙案的民進黨立委陳歐珀，昨（21）日深夜宣布退出立委選舉，並聲稱將「捍衛清白」。對此，媒體人「歷史哥」李易修直言，陳歐珀的貼文與涉入論文抄襲的前新竹市長林智堅，在退出桃園市長選舉後所發的很像，不知道陳要如何戰清白？他也狠酸，騙老百姓就是民進黨的DNA。

陳歐珀昨發文表示，儘管團隊已說明絕對沒有與詐騙集團掛勾，實是在完全不知情的情況下接受企業贊助。然而，政治的追殺及含沙射影，已對他進行人格摧毀，是不可承受之重，為捍衛清白及顧全政治大局，他宣布退出2024宜蘭立委選舉，讓黨有空間對宜蘭重新布局。

李易修今凌晨則發文直言，「DPP退選人又要戰清白了」，陳歐珀臉書貼文的內容，以及硬拗的方式，都與林智堅退出桃園市長時的貼文很像。然而，李易修提到，林智堅當時至少還有去提訴願，但陳歐珀卻未明說，自己要如何戰清白。

網友們也在李易修的貼文留言，他們的意見包括「民進黨的把戲都是一套，癈話連篇」、「出事只會斷尾求生，退選可以止血嗎」、「按慣例，等等就升官了」、「綠色詐騙集團果然不假」。