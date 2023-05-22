台語金曲歌后詹雅雯近兩年來多病纏身，除了罹患帕金森氏症、左腦中度萎縮，曾被醫警告「隨時會死」，但她依舊以積極態度對抗病魔。豈料，昨日她無預警在社群平台寫下沮喪之語，並曬出治療照片，令眾多粉絲擔心不已。

詹雅雯透露自從她被判定患有帕金森氏症後，得到很多建議、希望，也不斷尋找最好的醫療與最新的方法，不過最後她轉換念頭，「變成尋求最後的機會⋯這些過程很揪心、疲憊，針灸治療成為我現在最後的做法⋯因為我已經很累了」

她也坦言這兩個月來持續2到3天針一次，到了拍MV出專輯，休息一、兩個禮拜，今天又開始了療程，所幸「現在走路比較不怕了，現在活動力比較大膽了，現在說話比較有元氣了⋯」詹雅雯忍不住向上天請求：「能否允許我再次燃起希望？能否再給我一次健康的機會？答案在哪裡？我不知道。」

粉絲看到這裡，忍不住為她加油打氣，紛紛回應道：「粉絲看到詹雅雯這麼無奈非常心疼，紛紛留言給她加油打氣，希望她能戰勝病魔早日康復」、「雅雯老師加油，辛苦你了，好人一生平安喜樂」、「祝福老師早日康復加油」、「加油您還年輕要恢復的體力，比較快」、「雅雯老師，你是一位很善良的人，上天會保佑你身體平安，我們大家都會為你加油。」