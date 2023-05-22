據交通部觀光局統計，國人海外旅遊人數自去年10月國境解封大幅成長，今年2月出國人次突破65萬人次，已超過2020年同期疫情尚未升溫時數據，且今年首季總出國人數已突破200萬人次，顯示海外旅遊已穩定復甦。

不過，LINE旅遊表示，目前機票價格仍普遍看漲，評估短期內沒有回跌趨勢，想出國玩卻擔心荷包，提早規畫行程為不二法則。LINE旅遊觀察機票訂單狀況指出，去年疫情期間日本機票的平均預訂天數約在100天前，研判當時已有不少用戶規畫未來的日本之旅。

LINE旅遊發現，自去年底國境開放後，如東京、大阪、福岡等地機票預訂約落在行前85天完成，首爾、釜山等韓國城市平均則在68天前完成機票預訂。不過，整體旅遊規畫時間雖較疫情期間縮短，但民眾受價格因素影響仍傾向盡早規畫，不如疫情前的「說走就走」。

觀察去年開放後至今年3月底的行程規畫，LINE旅遊發現最受國人喜愛的前5大城市仍是日本、韓國的知名觀光城市，依序為東京、大阪、首爾、京都與沖繩，6至10名則依序為曼谷、釜山、新加坡、香港和胡志明市，除了釜山與香港外均為東南亞的知名旅遊城市。

LINE旅遊分析，上述地點因文化親近、地理位置鄰近、城市交通便利、吃喝玩樂一應俱全，而深受國人喜愛。此外，如新加坡、香港則因可使用中文溝通，也是國人嘗試疫後出國的首選。

至於歐美地區解封較亞洲地區早，目前旅遊環境幾乎完全恢復，機票漲幅相較日韓小，亦成為國人規畫較長假期的選擇，需求逐漸回溫。LINE旅遊團隊觀察，站上行程規畫中前5名依序為法國巴黎、義大利巴塞隆納、英國倫敦、美國紐約、澳洲雪梨，均為知名旅遊城市。

因應出國旅遊潮復甦，LINE旅遊攜手33家夥伴，即日起至5月底推出LINE旅遊線上旅展，預訂海外住宿天天享LINE POINTS 9％回饋無上限、還有機票最高95折的獨家優惠，用戶於活動期間預訂機票與住宿，還有機會抽聯合航空美國不限航點來回機票。