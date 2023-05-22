國民黨總統參選人侯友宜日前參加網路節目時，稱謝龍介落選是台南人沒眼睛，遭民進黨總統參選人賴清德攻擊，為此侯火速道歉，並說未來發言會更加謹慎，不過國民黨台北市議員葉元之列出民進黨過去的惡言，結果連總統蔡英文都說過類似的話，讓葉狂酸賴「請叫蔡英文等人道歉，如果不敢，就是俗辣，趕快退出民進黨」。

葉元之昨（21）日在臉書表示，針對侯友宜脫口「台南人沒眼睛」一事，相關影片遭綠營大量散發，賴清德也批是沒有民主精神，但雖然要求侯道歉是賴的權利，那賴應該以相同的標準來要求民進黨。

「請賴清德以同樣標準，叫蔡英文、管碧玲、段宜康道歉！」葉元之指出，過去林佳龍沒選上台中市長，蔡英文稱「台中人欠林佳龍一個道歉」；陳其邁選輸韓國瑜時，管碧玲說「高雄人對不起台灣」；2016年花蓮市長補選，由國民黨勝出，段宜康還嗆「無法假裝不鄙視花蓮人」，讓葉怒批「看到了嗎？這才是真正沒有民主精神」。

「民進黨的黨名裡有民主，就像太陽餅裡沒太陽，老婆餅裡沒老婆，民主進步黨也沒民主！」葉元之強調，認為只有他們選上才是民主的民進黨，從來就沒有民主DNA，「賴清德，請叫蔡英文等人道歉，如果不敢，就是俗辣，趕快退出民進黨，不然就不要假裝自己重視民主，實在有夠假」。