中央氣象局指出，瑪娃颱風位在菲律賓東方海面，今凌晨2時增強為中度颱風，預估周四（25日）有機會升級成強颱，會不會影響台灣，周四、周五偏西的角度是關鍵，預計下周一（29日）颱風最靠近台灣。至於近日天氣，今晚到周二受鋒面影響，全台變天，尤其西半部有大雨或短延時強降雨的機率，周二北部轉涼，高溫從今天的35度降至22度，驟降13度。

瑪娃颱風路徑以北北西轉北方向移動，周三、周四會開始偏西，會不會影響台灣要看偏西的角度，周四、周五是關鍵時間。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今天鋒面接近，西南風逐漸增強，白天中南部有陣雨，其他地區多雲，午後北部降雨機率增加，主要降雨時間在今晚到周二（23日）清晨，西半部雨勢增強，可能有短延時強降雨及局部大雨，注意雷擊、強陣風等劇烈天氣。

氣象局表示，周二（23日）白天仍有殘存水氣，中南部、花東有短暫陣雨，北部轉涼，高溫剩下22、23度，與今天高溫35度相比，大降13度。周三至周六（24至27日）全台天氣溫暖穩定，多雲到晴，午後山區有局部短暫雨。

颱風方面，氣象局表示，瑪娃颱風位在菲律賓東方海面，今晨增強為中颱，且持續增強，周四（25日）有機會升級強颱，未來路徑以北北西轉北方向移動，周三、周四會開始偏西，會不會影響台灣，周四、周五是關鍵時間，要看偏西的角度，預計下周一（29日）最靠近台灣。