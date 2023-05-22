近日不少準大學生正在準備個人申請入學面試，一名男大生表示，發現一名參加面試的女考生，除了有網美級的臉蛋外，還穿深V洋裝，性感穿搭讓所有的人目不轉睛，他傻眼直呼「這是什麼最新面試戰術嗎？」貼文讓網友熱議，當中有不少人直言「穿衣應看場合」。

原PO近日於《Dcard》指出，最近在協助學校處理個人申請面試，20日看到一名申請面試的女考生，長相是網美等級，不僅身材好還穿深V小洋裝，露出「事業線」，讓其他在場等待面試的男生根本無法專心準備，眼睛不自主地往那名女生身上飄移，他不禁好奇問「這是什麼最新面試戰術嗎？」

貼文上線，隨即引發網友熱烈討論，「確定是去大學申請面試的？」、「錄取了啦」、「想問什麼系的」、「面試善用自己的長處不是合情合理嗎？」、「面試教授大多老男人，這招不錯」、「考學測都有人這樣穿了」。

但也有人認為穿衣應看場合，「教授看到會搖頭吧！不是不能穿露溝的，只是要看場合穿搭」、「說真的，正經企業看到面試穿這樣會錄取？」、「你們有八大系嗎？」