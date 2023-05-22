It’s not even noon yet and Aaron Boone has already gotten ejected @short_porch @StoolBaseball pic.twitter.com/4XeJeXgsbj — Barstool Sports (@barstoolsports) May 21, 2023

洋基22日於客場再擒辛辛那提紅人，神龍見首不見尾的投手塞弗瑞諾（Luis Severino）本季首度亮相。塞弗瑞諾近年因傷頻繁缺陣，其實他仍是很厲害的投手，總計4.2局失1分。另外洋基打線還有貝德（Harrison Bader）、托瑞斯（Gleyber Torres）貢獻兩轟，終場4比1獲勝，在3連戰橫掃了紅人，也把紅人打到國聯中區墊底。

塞弗瑞諾初登板就連投4顆壞球保送了印迪亞（Jonathan India），兩出局之後遭到史提爾（Spencer Steer）擊出右外野深遠飛球，洋基大哥賈吉（Aaron Judge）今天輪休，代班的右外野手包爾（Jake Bauers）在滑行中接球，但是球彈出手套，一壘審判定為界外球。

從重播看來，包爾碰到球的時候仍在界內，紅人提出挑戰成功，改判二壘打（跑者得1分）。洋基總教練布恩（Aaron Boone）上前抗議，他認為即使是二壘打，跑者印迪亞也不該從一壘直接得分。主審宣布得分照算，布恩被驅逐出場，觀眾鼓掌喝采，其實布恩球員時代就是效力紅人隊。

第5局上，洋基貝德轟出超前的兩分炮，成為致勝一擊。5局下塞弗瑞諾因為達到了設定的用球數75球，提前退場休息而無緣勝投。洋基第6局又有托瑞斯追擊陽春炮，第7局沃普（Anthony Volpe）安打添加保險分。紅人9局下攻到兩出局滿壘，結果打成投手前彈跳球結束比賽。