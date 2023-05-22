饒舌歌手陳政文由於音樂作品獨特且多變受大批粉絲喜愛，之後為電影《角頭2》量身打造主題曲，更入圍第55屆金馬獎最佳電影歌曲，實力備受肯定，不過近日他卻被爆料在臉書社團招攬線上博奕，對此，他則澄清只是幫朋友宣傳，沒想到因此觸法，事後他也已將文章刪除。

根據《三立新聞網》報導，有人指出陳政文先前在臉書貼文寫下，自己平時喜歡打百家樂於是開始接觸「娛樂城代理」，更提到博弈「沒有穩贏」也可能會「輸個精光」，投訴人認為，由於陳政文曾爆出欠錢不還的爭議，如今又跑去賭博，觀感上似乎不太好。

然而，律師洪維駿表示，架設涉及金錢交易的賭博網站，或到網站上參與賭博這些在刑法上都是犯法的，且這些恐會涉及洗錢或淪為詐欺的工具，因此不鼓勵民眾參與，可能會成為相關犯罪的詐欺或幫助犯，對此，陳政文也做出回應澄清，是朋友請他宣傳，他若知道這個行為是違法的就不會做這件事，更強調此事絕對無利益上的往來。

事實上，這並非陳政文首次爆出爭議，先前他遭謝和弦在社群上爆料欠錢不還，更公開兩人對話紀錄，當時陳政文還詢問謝和弦「不知道你還願不願意相信我」並答應的事一定會在期限內做到，謝和弦也大器回應「沒事，好好努力賺錢，把錢還給我就好」，但之後陳政文似乎未照約定還錢，讓謝和弦嘲諷說：「這年頭欠錢當老大，此風不可長」。