小編今天（22）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電股價睡獅乍醒，挾國際資金上周大買5.27萬張助陣，單周大漲7.26％，股價從500元保衛戰的艱困處境火速反攻到532元，即將重新挑戰「巴菲特魔咒」的546元關鍵價位。外資分析師說，國際資金本次態度看來比3月下旬台積電股價反彈時更為堅定，增添股價攻破魔咒價位的機會。

【1】台積電再戰巴菲特魔咒546元

國際資金大舉買超台積電，原因可分為三層面：首先，大筆資金回歸台股之際，能容納較大資金量的權值股自然容易獲得較多配置。其次，科技產業即將進入傳統產業旺季，外資態度轉正面。再者，台積電基本面前景雖有小雜音，但下半年開始復甦，2024年期待感飆高，是外資圈共識。

【2】美光晶片 在陸面臨禁售危機

七大工業國（G7）廣島峰會21日中午閉幕，期間除了對中國在南海「軍事化活動」提出警告，並重申台海和平穩定的重要性。未料晚間中國政府宣布，美國記憶體晶片大廠美光（Micron）產品存在較嚴重網安問題，因此不予通過網路安全審查，中國境內關鍵資訊基礎設施業者應停止採購美光產品。

【3】美電動車補貼效應 韓三大電池製造廠訂單暴增

據韓國官方估計，受惠於美國「通膨削減法案」（IRA）的電動車補貼方案拉抬銷售，韓國三大電池製造廠LG新能源（LG Energy Solution）、三星SDI與SK on，今年底合計積壓訂單將達到1千兆韓元（約合7,490億美元）。

【4】外資天天買 15檔多頭氣盛

台股上周氣勢如虹，終於重返萬六大關，外資回流是大功臣，偏好標的有包括開發金（2883）、仁寶（2324）等15檔，都是天天買，連買天數最高達12天，累積張數17,385張～95,724張不等，成為外資手中好牌。

【5】訂單起飛 航太營運倒吃甘蔗

疫後飛機引擎零組件、結構件及起落架零組件需求持續提升，飛機製造商客戶訂單確認度高，帶動包括漢翔、駐龍及晟田等國內航太業者今年營運轉強，飛機維修廠亞航在疫後的民航機、軍機維修業務也有增多趨勢，且行業去年營運基期偏低下，讓今年航太業者營運有「倒吃甘蔗」的表現。