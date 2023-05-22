儘管「浪花弟」克雷湯普生在今年季後賽表現低迷，尤其是勇士慘遭湖人淘汰出局的西區準決賽，勇士總教練科爾卻絲毫沒有產生下季讓他改打替補念頭，「絕不可能！克雷湯普生仍是一名優秀球員，他還可以提供我們很多東西，他仍是聯盟先發等級球員，這點毫無疑問。」

「當然到了一定年紀，你總是會出現傷病，你必須意識到自己必須做出改變，」科爾強調，「這個休兵期對克雷湯普生來說，會有很多重要的事情需要考慮，像是他如何變得更好，同時也不能忽略他在本季例行賽後半段的傑出發揮表現。」

已在勇士執教9個球季，名列現役教頭第3長的科爾，當然必須提到可以執教柯瑞這麼久的感受，「這真的是我的榮幸，我知道自己要有多麼幸運才可執教柯瑞，我可以待在這裡9年之久的唯一原因，就是我可能執教到NBA史上最強球員之一。」

至於最近謠傳勇士總管邁爾斯可能離隊，科爾說：「我知道他在過去12年有多努力，也知道要做好他的工作有多困難，他在這支球隊贏得每個人的尊重，我們當然都希望他可以回來，但不管他最後做出怎樣的決定，我們必定都會繼續支持他的。」