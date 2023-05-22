南韓女星李伊曾參演《沒關係是愛情啊》、《鬼怪》、《我的出走日記》等，精湛的演技深受不少觀眾喜愛，近日她與其他演員如陳瑞演、車藝蓮、朴孝珠一起合作新戲《幸福對決》，4人一起登上綜藝節目宣傳，其中她透露自己尚未成名曾在試鏡時被導演挖苦：「不知道要給妳什麼角色」，甚至還建議她去演三級片，令她相當受傷，其他來賓聽到也為她心疼。

李伊近日上綜藝節目《認識的哥哥》宣傳新戲，聊起默默無名時曾接到一個試鏡，她認為自己雖然算不上大美女，但外表還行，然而導演卻酸她：「我不知道能給妳什麼角色」，更脫口說出「算了，妳乾脆去拍情色驚悚片吧」，令全場相當傻眼。

主持人李壽根聞言憤怒地說：「明明就沒有要用人家，還講這種廢話。」不過李伊的態度依舊相當正面，坦言：「那時感覺被丟了很多劍，雖然覺得很受傷，不過反而讓我找到了適合自己的市場」

事實上，李伊的職業演員生涯在剛起步時，試鏡常常落選，更窮到身上只剩下台幣10元，只好買自動販賣機裡的的杏仁茶充飢，但憑著對戲劇的熱愛與堅持，才終於熬出頭，成為今日被盛讚「全能型演員」的李伊。