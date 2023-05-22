台大經濟系學生會昨公布4組正副會長候選人選舉政見，其中2號正副候選人提出16項政見涉及歧視，包括「A罩杯以下女生國防必修2學分、ㄐㄐ10公分以下要上家政課」等言論，引發外界撻伐，校方也說要送性平會調查懲處，今更出傳出有台大校友表示，要發揮在公司和企業的影響力，封殺這2名學生，禁止未來取得實習與正職機會。

一群自稱在外資與銀行任職的台大校友昨於臉書粉專《黑特帝大》匿名發文，表示他們年齡介於40至50歲，許多人已是公司主管，大家看到台大經濟系學生會2號正副候選人的競選文宣後，決定動用在公司的影響力，禁止這2名台大生在未來取得實習與正職機會。

原PO表示，包含台港兩地的金融機構、科技業等，加上他們多數人取得國外MBA（工商管理學碩士學位），也有不少人擔任校友招生官，已把這2名台大生的政見翻譯，轉給其他招生委員會，並列為不受歡迎名單。

原PO說，身為學長姊能做的不多，能發揮的正義只能這樣，至少讓你們無法在金融業、四大會計事務所、科技業和新創公司等財務工作任職，為了捍衛校譽，也會盡全力讓你們無法申請國外學校。