●中國利率：人民幣已經跌破7.00元兌一美元大關，但不太可能立即獲得任何政策支持，周一中國人行料將保持一年期和五年期LPR（貸款基礎利率）不變，分別為3.65%和4.30%。由於經濟疲軟和通膨低迷，該中國央行可能在未來幾個月放寬政策。

●G7中國立場的影響：七大工業國（G7）領袖在周六發布的聯合公報中強調成員國必須抵禦中國的經濟脅迫，但在與中國的經濟往來方面，他們尋求的是「降低風險（de-risk），而非脫鉤（decouple）」，G7既沒有要固步自封，也無意阻礙中國的經濟進步與發展。

●美光：G7聯合公報重申台海和平穩定的重要性，美國總統拜登更在會後表示，美國盟友已有共識，若北京片面對台灣採取行動，就會採取動作回應。北京當局隨後即宣布，美光在中國銷售的產品未能通過網路安全審查，按照「網路安全法」等法規，中國境內關鍵資訊基礎設施經營者應停止採購美光產品。據外媒先前報導，目前美光約11%的營收來自於中國市場。

●美國債限僵局：美國總統拜登從G7峰會返國，在周日與眾議院共和黨籍議長麥卡錫進行一次「富有成效」的通話後，兩人將於周一會面商討債限問題。麥卡錫周日以「正面」形容與拜登的通話，並表示在與拜登會面前，幕僚將先恢復協商。市場將視之為正面的進展。美國財政部長葉倫周日重申6月1日仍是提高債務上限的「大限之日」，否則到6月15日更多稅收進帳之前，政府可能耗盡現金、無法履行所有付款承諾。時間正在倒數，只要沒有債限協議，就不能完全排除美國倒債的可能性，這可能成為全球市場的災難。

●日本榮耀再現：日股創下33年新高，第一季經濟增長速度遠遠超出預期，日銀（央行）可能很快就會開始扭轉其現行的超寬鬆政策。法國巴黎銀行首席日本經濟學家Ryutaro Kono日前表示，日銀可能沒有太多選擇，只能在7月會議上修通膨預測。而隨著通膨預期升高，調整政策的可能性恐將上升。

●紐西蘭、南韓、印尼央行貨幣政策決議：紐西蘭央行周三料將進行最後一次升息，應該會將其基準現金利率調升25個基點，至5.50%。南韓央行和印尼央行周四料將維持基準利率不變，分別為3.50%和5.75%。

●其他：日本周一發布機械訂單、周二日本5月綜合、製造、服務採購經理人指數（PMI）初值出爐，新加坡周二和馬來西亞周五將發布通膨報告。聯準會FOMC會議紀要將於亞洲時間周四公布。根據周一公布的政府數據，日本3月核心機械訂單月減3.9%，遠不及經濟學家預期的月增0.7%。與去年同期相比，核心機械訂單下滑3.5%，亦落後經濟學家預期的年增1.4%。該指標被視為是未來6至9個月資本支出的領先指標。