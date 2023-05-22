根據俄新社，這將是帕特魯舍夫與陳文清的首次會面。陳文清去年10月接任中共中央政法委書記，這是中國最高的安全職位，負責監督公安、司法部門以及反間諜的國安部。
外界廣泛認為，前俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長帕特魯舍夫是俄羅斯總蒲亭（Vladimir Putin）核心圈中最鷹派的成員之一。
雙邊安全會談雖是一年一度的活動，但自俄國於2022年2月向烏克蘭派遣成千上萬官兵以來，俄中已採取行動進一步加強經濟、政治和軍事關係。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1120522
俄羅斯新聞社報導，俄羅斯國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）明天將與中共中央政治局委員陳文清舉行會談。中央政治局負責監督公安、司法和情報。
根據俄新社，這將是帕特魯舍夫與陳文清的首次會面。陳文清去年10月接任中共中央政法委書記，這是中國最高的安全職位，負責監督公安、司法部門以及反間諜的國安部。
外界廣泛認為，前俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長帕特魯舍夫是俄羅斯總蒲亭（Vladimir Putin）核心圈中最鷹派的成員之一。
雙邊安全會談雖是一年一度的活動，但自俄國於2022年2月向烏克蘭派遣成千上萬官兵以來，俄中已採取行動進一步加強經濟、政治和軍事關係。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1120522
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