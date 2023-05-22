台北市議員徐巧芯及游淑慧等人22日上午到台北地檢署門口，告發立委陳歐珀違反政治獻金法、疑似貪污，她請檢調調查其是否為詐騙集團共犯。（林偉信攝）

國民黨籍台北市議員徐巧芯及游淑慧等人，22日上午到台北地檢署門口，告發立委陳歐珀違反政治獻金法、疑似貪污，她們請檢調調查其是否為詐騙集團共犯。

立委陳歐珀21日也公開發表退選聲明，他強調連日來遭人不斷影射涉及與詐騙集團有不當的往來，儘管已說明絕對沒有與詐騙集團掛勾，實是在完全不知情的情況下接受企業贊助，但政治的追殺及含沙射影，已對他進行人格摧毀，是不可承受之重，為捍衛清白及顧全政治大局，他宣布退出2024宜蘭立委選舉。