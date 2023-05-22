陳歐珀捲入詐騙集團爭議 國民黨北市議員赴地檢署提告 08:552023/05/22 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市議員徐巧芯及游淑慧等人22日上午到台北地檢署門口，告發立委陳歐珀違反政治獻金法、疑似貪污，她請檢調調查其是否為詐騙集團共犯。（林偉信攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市議員徐巧芯及游淑慧等人22日上午到台北地檢署門口，告發立委陳歐珀違反政治獻金法、疑似貪污，她請檢調調查其是否為詐騙集團共犯。（林偉信攝） 國民黨籍台北市議員徐巧芯及游淑慧等人，22日上午到台北地檢署門口，告發立委陳歐珀違反政治獻金法、疑似貪污，她們請檢調調查其是否為詐騙集團共犯。 立委陳歐珀21日也公開發表退選聲明，他強調連日來遭人不斷影射涉及與詐騙集團有不當的往來，儘管已說明絕對沒有與詐騙集團掛勾，實是在完全不知情的情況下接受企業贊助，但政治的追殺及含沙射影，已對他進行人格摧毀，是不可承受之重，為捍衛清白及顧全政治大局，他宣布退出2024宜蘭立委選舉。 #徐巧芯 #台北地檢署 #立委 #陳歐珀 #政治獻金法 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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