多倫多藍鳥近來在主場諸事不順，22日再度於延長賽敗陣，慘遭金鶯3連戰橫掃，加上前一個對洋基的4連戰系列賽，藍鳥近7場苦吞6敗，被打到在美聯東區墊底。此戰打到第11局，金鶯單局5支安打連灌5分，終場8比3獲勝。

藍鳥查普曼（Matt Chapman）第2局陽春炮先馳得點，金鶯第3局攻佔二三壘，接著兩支內野滾地球就連得兩分超前。查普曼7局下高飛犧牲打幫助藍鳥追平，雙方2比2殺進延長賽。

10局上，金鶯穆林斯（Cedric Mullins）安打送回起始跑者，該局下半藍鳥同樣是梅瑞菲德（Whit Merrifield）安打直接追平。第11局金鶯爆發，連續4支安打串聯，兩出局之後又有穆林斯二壘打收尾，一口氣打到領先5分，終於甩開藍鳥的糾纏。

金鶯總教練海德（Brandon Hyde）說：「我們清空了板凳，用掉全部可用的投手，在客場完成橫掃是重大勝利。」雙方合計25支安打，金鶯出動5位牛棚投手。

藍鳥25勝22負仍超過5成勝率，同樣的戰績換在美聯中區就是龍頭了，無奈美東競爭極為激烈，藍鳥居然淪為墊底球隊。總教練史奈德（John Schneider）前一場還鬧了笑話，他忘記投手丘會議次數限制（達到兩次就必須換投），導致先發投手馬諾亞（Alek Manoah）用掉85球就被強制退場。