憑藉當家射手賈瑪莫瑞在今年西區冠軍賽的神勇火力演出，金塊目前取得3勝0敗的絕對聽牌優勢，不過金塊總教練麥克馬龍此時突然驚爆，「當賈瑪莫瑞兩年前受傷報銷後，他的第一個想法是問我，金塊要交易他了嗎？我擁抱了他且告訴他，當然不會，你是我們的！」

事實證明麥克馬龍當時的想法絕對正確，畢竟賈瑪莫瑞在2020年泡泡賽區季後賽表現優異，到了2020-21年球季表現依舊搶眼，甚至成為史上首位單場50分卻沒任何罰球的球員，沒想到2021年4月12日出戰勇士時，遭逢嚴重的右膝前十字韌帶撕裂傷勢。

賈瑪莫瑞隨後宣告整個球季提前報銷，甚至到了2021-22年球季也都整季無法上場，直到去年10月19日，他才打了相隔18個月之久的第1場比賽，本季例行賽交出場均20.0分、6.2助攻與4.0籃板的表現，其中平均助攻更創生涯新高紀錄。

來到西區冠軍賽，賈瑪莫瑞表現更是一場比一場神勇，G1就拿31分，來到G2也有37分，G3上半場就摘30分，最後再拿37分，光是3場西決，他拿場均35.0分、7.3籃板、5.3助攻與3.0抄截，證明金塊兩年前並未放棄他，絕對是正確的選擇。