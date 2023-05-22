針對國民黨總統候選人侯友宜嗆聲「別撕裂台灣」，民進黨候選人兼黨主席賴清德反嗆，自由民主不是國民黨的DNA。對此，國民黨台北市第二選區立委候選人、市議員游淑慧昨（21日）砲轟，民進黨政府近年來監控社群軟體，賴清德更被作家楊渡爆料，是「卡管案」的幕後操盤手，這樣的政黨要談自由民主DNA，只能說這個DNA「突變了」。

楊渡不久前聲稱，卡管案一定與當時行政院長賴清德有關係，因為賴以行事不力為由，逼退時任教育部長潘文忠後，並在2天內就馬上讓吳茂昆接任，顯然早就備有人選，可見賴清德是背後操盤手。而針對楊渡的指控，賴清德陣營則尚未回應。

游淑慧昨在政論節目《TVBS戰情室》痛批，除了介入大學自治，蔡政府還在前兩年監控Line、臉書等軟體，不少人、甚至台大社科院院長蘇宏達，都被調查局給約談，而蘇被約談的原因，更只是因他發文批評故宮轉型政策。

游淑慧狠批，民進黨介入、扼殺新聞和言論自由，這樣的政黨告訴大家，它有自由民主的DNA，只能說這個DNA「突變了」。