美國2年期與10年期公債殖利率自去年7月起開始倒掛，目前仍維持倒掛態勢；國泰三年到期全球投資等級債券基金吳艷琴指出，殖利率倒掛環境下，短債具「低波高息」的投資優勢，以「2006年10月殖利率倒掛利差最大值進場並持有3年」的歷史資料計算，1~5年期債券單位風險報酬(夏普值)1.2，明顯優於5~10年期的0.8、十年期以上的0.5。

根據信評機構穆迪發布的Moody's Investors Service報告，近10年全球投資等級債券平均違約率僅0.1%，遠低於非投資等級債券的3.5%，且投資等級債受惠於企業競爭力強大、財務體質相對健全、信用違約風險相對低，加上利差優勢，以美國投資等級債為例，2015年來，僅疫情期間初期(2020年3月)資金短暫轉為淨流出，但後續隨著金融情勢回穩，2020年美國投資等級債資金淨流入規模突破千億美元，回顧過去八年相關資產均獲資金青睞。

國泰投信現正募集「國泰三年到期全球投資等級債券基金」，為國內少數聚焦「全球投資等級債」的目標到期債券基金，適合投資屬性偏向穩健保守，且有穩定金流需求的投資人，該基金募集限時兩周，只募集到5月26日。