大腸癌已連15年居十大癌症新發人數的第一名，每年新發癌症人數為12萬1979人。醫師表示，大腸癌最值得注意的徵兆是「排便習慣改變」，例如本來順暢變便秘、穩定變腹瀉。醫師並表示，大腸鏡檢不是年年要做，若第一次做過的大腸鏡顯示正常，之後可3~5年後再照一次。

外科醫師鍾雲霓在其臉書表示，大腸癌頗受國人關注，但還有人忽略警訊、錯過預防時機，最值得注意的警訊為，排便習慣的改變，包括順暢度、頻率的改變，也就是，原本排便順暢變便秘，或現在有便秘卻排不出來、排便穩定變腹瀉。

她表示，上述情況原因為3種，包括腸道功能問題（便秘或腸胃炎）、痔瘡、大腸癌。其中，大腸癌引起的排便改變，是因癌細胞對腸道的刺激，使得腸道蠕動加速、造成腹瀉，且會反覆發生，並伴隨著帶黏液的出血。隨著癌腫瘤越來越大、堵住腸道，會使人從腹瀉轉變為便秘。

她表示，此演變過程中會伴隨食欲變差、體重減輕、甚至貧血，有這些腸道症狀發生時，腫瘤細胞通常都長得很大了。

因此，民眾不要等到有症狀才就醫，要先定期做大腸相關健檢，尤其是大腸鏡，一般民眾可於50歲做人生首次大腸鏡。她表示，大腸鏡檢不須年年做，因大腸長出息肉需要6~8年，息肉轉為惡性需要2~3年，所以若首次結果為正常，3~5年再檢查一次就好，正常一段時間後，檢查頻率可拉長為5~8年，即能免除大腸癌的風險。