梅雨今年發展不理想，至今只有4波移動性鋒面影響台灣，典型滯留鋒面還沒出現，南部仍缺水，而現在又有中颱瑪娃介入，氣象達人彭啟明表示，瑪娃颱風發展旺盛，可能會導致典型梅雨鋒面發展受抑制，沒有梅雨帶來顯著的降雨，水情就壓力大了。

彭啟明在臉書指出，很多人關心瑪娃颱風，他則比較擔心季風槽發展後，颱風發展旺盛，是否會使典型梅雨鋒面發展受到抑制，沒有梅雨帶來顯著的降雨，接下來只能等午後雷陣雨或颱風，缺水的壓力就大了。

颱風發展旺盛恐怕會把整個鋒面打壞，可能要重新開始建立。（翻攝自彭啟明臉書）

彭啟明進一步解釋，鋒面就是南風和北風的對峙，在長達數千公里戰線中發展；如果勢均力敵，戰線就很難推進，導致鋒面滯留。近期移動型的鋒面，就是典型的北風勝過南風，但近期西南風實在很旺盛，已經有越來越和過去幾波有很不同的特性，而這時候最麻煩是外力介入，就是颱風，「恐怕會把整個鋒面戰線布局打壞，可能要重新開始建立，這很不容易」。

彭啟明表示，第2號中度颱風瑪娃目前動態變化大，等到周六、日（27、28日）要開始特別注意瑪娃颱風的動態，氣象局也表示瑪娃颱風將先朝西北方移動，未來一周內距離台灣仍遠，惟後期路徑不確定性較大，要留意氣象局所發布的最新天氣資訊。