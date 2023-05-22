台中一名林姓男子去年結交就讀國中的小女友A，3度與A女在公廁發生性行為，直到A女父親查看女兒的通訊軟體對話紀錄，才驚覺事情大條，憤而報警擒狼。台中地院審結，依對14歲以上未滿16歲女子性交等3罪，應執行有期徒刑5月，緩刑2年，另須提供40小時義務勞務，並接受2場法治教育。

判決書指出，林姓男子2022年3月間透過臉書社團結識就讀國中的女子A，2人相談甚歡發展為男女朋友關係，但林男明知A女未成年，對性自主能力及判斷能力均尚未成熟，仍於同年8月間三度在公園內的無障礙廁所與A女發生性交，直到A女父親目睹林男及A女的臉書對話紀錄，才發覺A女偷嚐禁果，憤而報警控告林男。

台中地院審理時，林男稱並不知情A女的出生年份，A女也沒向他說過，但法官發現，2人發生性行為的其中一日，林男前往A女的補習班接其下課，當時A女穿著學校制服，故認定林男明知A女未成年，仍與其發生性行為。

法官審酌，林男與A女交往時，A女未滿16歲，性自主判斷能力仍在發展階段，但林男與A女性交，影響A女身心發展，參酌A女表示林男並無強迫她等情狀，依對14歲以上未滿16歲女子性交等3罪，各處有期徒刑2月，應執行有期徒刑5月，緩刑2年，期間付保護管束，並須提供40小時義務勞務，另須接受2場法治教育。可上訴。