全球分析領域領導者SAS於美國佛羅里達州奧蘭多舉行年度大會，宣佈將在未來三年投資10億美元（約新台幣300億元），針對銀行、政府、保險、醫療保健、零售、製造等領域，進一步開發進階分析能力為其打造客製化解決方案，除協助這些產業解決市場與營運挑戰，更能快速創造價值，以滿足各產業獨特需求。而所有跨產業解決方案將於SAS® Viya®—可進行大規模且平行運算的SAS雲原生人工智慧平臺上執行。

SAS執行長Jim Goodnight表示，從經濟衰退和供應鏈緊張帶來的威脅，到勞動力短缺和監管變化，企業面臨許多挑戰。善加利用數據分析洞察產業變化，具備韌性的企業將可以化挑戰為商機」。他進一步說明，SAS將繼續透過人工智慧、機器學習和進階數據分析等科技作為企業強大後盾，協助打擊詐欺、管理風險，更完整的服務客戶，SAS致力不斷創新，並同時提供市場上最卓越的數據分析解決方案。

這項投資亦配合數據分析平民化趨勢。透過讓更多擁有不同經驗及擔任各種工作崗位人士掌握應用進階數據分析的能力，進而讓機構及整體社會受惠。這正是SAS提出的「為所有人提供分析，讓分析無處不在」的理念。

隨著企業不斷採用進階人工智慧等獲得重要洞察，不同技術人士均可以透過只涉及少量或無複雜編碼的工具操作參與分析過程，SAS Viya就提供這樣簡單的操作選項執行AI。資料科學家和統計學專家可使用SAS產業解決方案，充分利用人工智慧、機器學習和其他強大的分析工具。重要的是，商業分析師同樣可以更有效偵測並預防詐欺行為；城市規劃師可以改善公共衛生和安全；醫護人員可加強病患的醫療照護；而前線工人可以優化生產組裝效率。

2022年經濟上的各種不利因素攪亂了全球市場，後疫情時代經濟反彈乏力造成越來越不穩定的風險局面。為協助銀行和保險客戶應對未來挑戰，SAS 收購以嚴謹的綜合資產負債管理見稱而聞名的金融風險分析公司Kamakura Corp.，加快SAS整合風險管理解決方案產品線的發展。SAS資產負債管理 (ALM) 解決方案也已可在SAS Viya上執行，有助於銀行預測及減輕近期引發銀行倒閉潮的流動性及資產負債風險。