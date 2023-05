近年來美中對立嚴重,台海局勢也更加緊張。但《南華早報〉21日披露一份針對大陸民眾進行的民調顯示,支持「統一戰爭」者約占55%,另有超過三成的人表示反對。此民調是於2020年底和2021年初由新加坡國立大學與紐約大學上海分校學者主持進行,針對大陸網路使用者,但直至日前才公布結果。

香港英文媒體南華早報(SCMP)報導, 該民調是由新加坡國立大學李光耀公共政策學院學者劉遙(Adam Y. Liu)與上海紐約大學副教授李曉雋(Xiaojun Li),發表在「當代中國期刊」(Journal of Contemporary China),15日刊出,重點是「評估公眾支持(不支持)和平統一台灣的意向:來自中國全國調查的證據」(Assessing Public Support for (Non-)Peaceful Unification with Taiwan: Evidence from a Nationwide Survey in China)。

在研究設計方面,民調主要擬定了5個「對台態度」問題,分別是「一鼓作氣,徹底武力收復台灣」、「實施台灣外圍戰役,如收復金門、馬祖、逼迫台灣當局接受統一」、「對臺灣實施經濟制裁,甚至斷絕和臺灣的經貿、人員往來,用經濟手段促進統 一」、「維持現狀,持續發展經濟軍事實力,臺灣遲早會主動尋求統一」、「兩岸可以各自為政,不一定非要統一」。依《中央社》報導,此問卷透過線上平台發出,5個選項順序隨機出現,並詢問受訪者對上述選項「能接受」、「不能接受」或「不確定」。

問卷分別在2020年底和2021年初針對大陸網友發出兩波,並根據最新人口普查事先設定了受訪者同比例的性別、年齡層、地理分布等;第一波於2020年10月29日至 11月3日完成,第二波於 2021年1月25日至2月2日完成。 報導指出,此問卷共取得2083份的受訪者回應,在剔除了對這5個選項都表示「可接受」的70人和對這5個選項都表示「不可接受」的189人後,調查有效問卷為1824人。

報導引述調查結果指,在徹底以武力收復台灣的題目中,約有5成5認為必要時可以發起統一戰爭,但反對者亦占到3成3左右、態度未確定者占12%;而在1824名受訪者中,僅僅只有19人(約佔樣本的百分之一),拒絕了除武裝統一的最極端選擇。

報導稱,該研究還呈現出,大陸的年輕人並沒有較為突出的鷹派想法跟民族主義,反而是年長的民眾比較傾向於較為激進的統一策略;另住在沿海省份的民眾,也較支持非侵略策略。

研究中還提到,受訪者教育程度較高,且多居住在城市地區,但與其他在中國大陸以網路調查的研究相比,自認此調查更能代表超過10億的中國大陸網民,且這群人的意見也相當受到北京政府的關注。