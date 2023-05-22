看到金塊提前在今年西區冠軍賽取得3勝0敗聽牌優勢，曾替湖人奪下5冠且當過湖人總裁的傳奇球星魔術強生，都不禁發推感嘆，「我必須要跟金塊道歉，他們在擊敗湖人比賽當中，證明他們更好且更具天賦，也讓正在打東區冠軍賽的兩隊注意到他們，因為金塊致力搶下總冠軍。」
魔術強生更強調金塊的防守強度，讓他們足以連續3場擊敗湖人，特別是針對薛洛德、羅素兩名湖人後衛，「金塊的防守讓薛洛德、羅素兩名湖人後衛，完全找不到他們的應有比賽狀態。」
「當你擁有像是約基奇、賈瑪莫瑞兩名超級球星，同時可以打出高水準表現，金塊看起來就是無人能擋，」魔術強生發推表示，「假如兩人能在接下來的總冠軍賽繼續這種表現，金塊將會拿下世界冠軍！」
儘管詹姆斯與湖人總教練漢姆在西區冠軍賽G3賽後同時表態仍未放棄的立場，但史上從未有任何球隊能從這種0勝3敗劣勢成功逆轉過，湖人幾乎已經可以宣告提前淘汰，也讓金塊隊史首次闖進總冠軍賽，魔術強生的公開道歉，只是為了湖人低迷表現感到失望罷了。
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