隨著ESG揭露與報告標準越趨嚴謹，企業紛紛加速永續轉型，根據IDC預測，到2025年全球ESG商業服務市場規模預計將達到1580億美元。而台灣擁有緊密的產業聚落、完善的供應鏈上下游、及高素質技術人才，為此SAP抓準趨勢，持續深耕台灣、布局永續企業轉型議題。

SAP全球副總裁、台灣總經理陳志惟表示，近來國際法規及碳排標準迫使企業正視ESG議題，為協助企業把握供應鏈先機，高雄市政府致力擘劃出2050淨零排放路徑，祭出科技廊道x綠色永續雙軸轉型政策，實踐ESG與減碳成績有目共睹；此次SAP聯手高雄市政府展開一系列合作，打造SAP全球ESG研創中心，賦能產學研永續管理知識與技術，引領企業為減碳鋪路，齊心推動重工業大城轉型，蛻變為淨零碳排模範的智慧城市。

根據IDC對全球C-level的一份調查指出，中大型企業在ESG軟體的年度支出費用平均可達280萬美元，本次雙強聯手合作，粗估可以為高雄相關市場帶來約9.8億美元(約為新台幣300億)的規模經濟。

高雄作為台灣工業製造重鎮，尤其金屬製造產值佔台灣32%，具備完善供應鏈，從上游材料到下游加工製造，厚實基礎深具國際競爭能量；近年高雄市政府施政瞄準躍升為亞洲高階製造中心，看準產業減碳轉型需求大增，引入SAP等國際資源，成立全球ESG研創中心，厚植「高雄產業淨零大聯盟」政策，首波聚焦鋼鐵、石化、電子、能源及循環經濟五大產業，以大帶小協助台灣中小企業落實淨零。

面對歐盟CBAM來勢洶洶，加上《氣候變遷因應法》將於明年對碳排大戶徵收碳費，企業亟需找尋事半功倍減碳方案。SAP持續攜手在地夥伴引領台灣企業接軌全球永續標準，運用強大的數位平台、豐富流程管理經驗、及多元數據分析等優勢，落實低碳方針，鞏固國際競爭優勢。近期在高雄市政府的見證下，SAP與金屬中心與中華系整合作推出扣件雲3.0服務，強化扣件業者碳盤查相關作業，搶佔碳定價時代第二成長曲線。