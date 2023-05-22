櫃買中心表示，「中信上櫃ESG 30 ETF」追蹤的標的指數是櫃買中心與台指公司合作編製的「上櫃ESG 30指數」，篩選永續優質的上櫃企業，除排除爭議性產業外，並配合財務面、基本面及流動性等要素，進行成分股的篩選，藉由層層把關，篩選出來的30檔成分股的指數，是櫃買市場上兼具ESG表現與具投資價值。依回溯資料觀察，上櫃ESG 30指數年化報酬及風險報酬比率，表現均優於櫃買指數及上市大盤指數，顯示該指數具有長期投資價值且能夠彰顯永續投資精神。
《櫃買市場》純ESG概念ETF搶頭香 00928後天上櫃
櫃買ETF市場將再添新兵，由中信投信發行的首檔純上櫃ESG概念股票型ETF「中信上櫃ESG 30 ETF」(00928)將於5月24日上櫃掛牌交易，該檔ETF是聚焦於櫃買市場並結合永續發展ESG概念，選出流動性佳、財務體質優、永續評鑑分數高的30家優質上櫃公司。
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