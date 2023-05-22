52歲張姓婦人更年期後體重明顯增加，平常食量大，容易在情緒煩躁時暴飲暴食，求診中醫大新竹附醫中醫科時，身高170公分，體重97.6公斤，中醫科醫師周書玉透過脈診問診，發現張婦屬氣虛夾濕體質，透過中藥補氣和埋線，半年來體重減到約80公斤，成功減重約18公斤，目前持續治療減重。

周書玉表示，診斷發現張婦屬於氣虛夾濕體質，有腳水腫、容易倦怠、大便軟黏及困擾的白帶問題，透過補氣健脾、利水滲濕的防己黃耆湯、苓桂朮甘湯，搭配消食消脂的山楂、荷葉等藥材，成功瘦身，改掉暴飲暴食的習慣，病症也獲得舒緩。

此外，張婦也搭配埋線，用可吸收的手術縫合線，透過針頭把線埋進身體，破壞分解周圍的脂肪細胞，達到瘦身雕塑效果。

周書玉表示，減重減脂，首先飲食要選對食物，並且控制份量、不吃宵夜和減少加工食品，若能配合運動，可以增加代謝，達到加成的效果。

她並說，充足的睡眠也很重要，若是睡眠不足，體內的飢餓素容易偏高，容易促進食慾，另外，睡眠不足，瘦素的濃度會降低，而瘦素具有抑制食慾、助燃燒脂肪的作用，若瘦素分泌過少，會增加食慾，減少能量消耗。

周書玉提醒民眾，減重不能貪快，減重成效會因為飲食、運動、生活作息、年齡、肥胖程度等因素而異，一般平均一週減0.5到1公斤是身體比較能調適的，較不會造成身體不適。