52歲香港男神古天樂，過去憑藉帥氣外型與精湛演技屢獲當年許多少女的心，如今已年過半百的他，卻遭到網友質疑「整太兇」，整張臉看似十分僵硬，有如三星堆文物，然而，日前他受邀到大陸出席活動時，有網友曬出原相機無修圖的照片，並大讚古天樂狀態相當好，尤其是側臉照更堪稱「神顏」。

古天樂先前在倫敦被一名網友巧遇，而該網友事後於網上曬出照片，當時古天樂穿著藍色棒球外套，眼神飄向別處，似乎沒被發現偷拍，而照片曝光後，有人覺得天樂的臉有點怪紛紛留言：「這臉是做了什麼項目，好僵硬」、「這一看是抓拍的，很正常」、「看圖還以為是哪位刁蠻老太太」、「像三星堆」。

然而，近期古天樂在出席活動時，有網友發出無濾鏡且原相機拍攝的照片寫下：「古天樂520左江門，生圖依然能打側面無敵」讓其他人看了大讚「太帥啦」、「帥的人愈高清愈好看」、「側面完美」，不過有網友發現，另一張古天樂與粉絲的自拍大合照模樣有落差，對此，粉絲回應「應該是為了配合女生合照開美顏，沒想到開了美顏反而出事了」。

事實上，古天樂出道多年拍攝過許多經典作品，其中以《神鵰俠侶》中「楊過」一角最廣為人知，而近年來他將事業重心轉往幕後，且至今每年交出相當多數量的作品，更不忘抽空行善，但這也讓他坦言，身體有些狀況，原先頸椎就不好的他，在一次拍片時突然劇痛，右手、右腳麻痺，就醫後醫師還說，病況太嚴重「你已經傷到神經了，你的神經已經全都死了」但他表示，這不會影響後續工作，只要休養一段時間即可恢復。