《華爾街日報》21日報導，已故美國淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前曾威脅微軟共同創辦人比爾·蓋茲（Bill Gates），要求蓋茲支付他先前為俄羅斯天才橋牌美少女安托娜娃（Mila Antonova）支付的軟體課程學費，否則就要公開蓋茲與安托娜娃曾經的婚外情。在此之前，艾普斯坦曾希望蓋茲投資他創立的風險創投基金，但未果。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，現年67歲的比爾·蓋茲過去曾說過，父母教會他玩橋牌，自己本身也熱愛橋牌，他於2010年認識當時年僅20多歲的俄羅斯橋牌選手安托娜娃。安托娜娃曾在2010年的一支影片中表示，是在橋牌比賽中認識蓋茲，「我沒有擊敗他，但我試圖用腿踢他。」據信兩人曾有過短暫婚外情。

Meet Mila Antonova, the young bridge player who Bill Gates had an affair with in 2010. Jeffrey Epstein found out about this affair and used it as leverage against Bill Gates. Bill Gates began having private meetings with Epstein in 2011, but Epstein didn’t find out about the… pic.twitter.com/4W6gTKx7WN — Erin Elizabeth Health Nut News 🙌 (@unhealthytruth) May 21, 2023

根據安托娜娃在領英（LinkedIn）的自介，她2005年從俄羅斯大學畢業後，在美國創立了橋牌社團，後續又在舊金山灣區擔任軟體工程師。

報導指出，安托娜娃當時想創業，在網路上教人打橋牌，因此四處籌措資金，蓋茲密友尼可立奇（Boris Nikolic）當時介紹她與艾普斯坦認識，協助她籌措50萬美元創業基金。

已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性販運未成年的犯罪事件愈滾愈大後，比爾蓋茲表示後悔與他有關係。

安托娜娃於2013年11月與艾普斯坦會面，向他提案自己的創業想法，艾普斯坦最終沒有加入投資，不過安托娜娃於隔年短暫入住艾普斯坦位在紐約的豪宅，她稱入住期間「並未與艾普斯坦或任何人往來」。

由於籌措不到資金，橋牌網路教學事業胎死腹中，安托娜娃決定成為軟體工程師，她向人借錢上課，艾普斯坦也直接為她支付課程費用，她稱兩人之間沒有利益交換，「我不知道他為何這麼做…他只說他很有錢，希望在能力範圍內幫助別人。」

Video of the young girl Bill Gates had an affair with describing how bridge is like good sex. Shortly after the affair Jeffery Epstein paid to send her to school. How old does she appear? https://t.co/7wmPJNeDiS — @amuse (@amuse) May 21, 2023

比爾·蓋茲是在2011年起與艾普斯坦往來，兩人有過幾次會面，包括在艾普斯坦的紐約豪宅中共進晚餐，也曾一起搭乘艾普斯坦的私人飛機到佛州。

當時艾普斯坦試圖與摩根大通銀行（JPMorgan）共同創立慈善基金，主要目標是向富豪籌措資金，除了取得資金，艾普斯坦當時主要冀望透過創立這項風險創投基金來重振名譽，而創投基金能否成立，主要取決於蓋茲是否投資。艾普斯坦早在2006年就被控性虐未成年少女，2008年因性販運未成年被判有罪，讓他名譽掃地。

不過最終比爾·蓋茲並未投資艾普斯坦的創投基金，報導引述消息人士指出，2017年艾普斯坦電郵蓋茲，提及安托娜娃，指出知道兩人的婚外情，要求蓋茲支付安托娜娃的軟體課程費用，否則就要揭露婚外情一事，當時蓋茲早就結束與安托娜娃的婚外情多年。蓋茲發言人表示，蓋茲並未支付費用，強調兩人「沒有財務往來」。

艾普斯坦於2019年7月被捕入獄，次月於獄中自縊身亡。

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