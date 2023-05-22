《華爾街日報》21日報導，已故美國淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前曾威脅微軟共同創辦人比爾·蓋茲（Bill Gates），要求蓋茲支付他先前為俄羅斯天才橋牌美少女安托娜娃（Mila Antonova）支付的軟體課程學費，否則就要公開蓋茲與安托娜娃曾經的婚外情。在此之前，艾普斯坦曾希望蓋茲投資他創立的風險創投基金，但未果。
《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，現年67歲的比爾·蓋茲過去曾說過，父母教會他玩橋牌，自己本身也熱愛橋牌，他於2010年認識當時年僅20多歲的俄羅斯橋牌選手安托娜娃。安托娜娃曾在2010年的一支影片中表示，是在橋牌比賽中認識蓋茲，「我沒有擊敗他，但我試圖用腿踢他。」據信兩人曾有過短暫婚外情。
根據安托娜娃在領英（LinkedIn）的自介，她2005年從俄羅斯大學畢業後，在美國創立了橋牌社團，後續又在舊金山灣區擔任軟體工程師。
報導指出，安托娜娃當時想創業，在網路上教人打橋牌，因此四處籌措資金，蓋茲密友尼可立奇（Boris Nikolic）當時介紹她與艾普斯坦認識，協助她籌措50萬美元創業基金。
安托娜娃於2013年11月與艾普斯坦會面，向他提案自己的創業想法，艾普斯坦最終沒有加入投資，不過安托娜娃於隔年短暫入住艾普斯坦位在紐約的豪宅，她稱入住期間「並未與艾普斯坦或任何人往來」。
由於籌措不到資金，橋牌網路教學事業胎死腹中，安托娜娃決定成為軟體工程師，她向人借錢上課，艾普斯坦也直接為她支付課程費用，她稱兩人之間沒有利益交換，「我不知道他為何這麼做…他只說他很有錢，希望在能力範圍內幫助別人。」
比爾·蓋茲是在2011年起與艾普斯坦往來，兩人有過幾次會面，包括在艾普斯坦的紐約豪宅中共進晚餐，也曾一起搭乘艾普斯坦的私人飛機到佛州。
當時艾普斯坦試圖與摩根大通銀行（JPMorgan）共同創立慈善基金，主要目標是向富豪籌措資金，除了取得資金，艾普斯坦當時主要冀望透過創立這項風險創投基金來重振名譽，而創投基金能否成立，主要取決於蓋茲是否投資。艾普斯坦早在2006年就被控性虐未成年少女，2008年因性販運未成年被判有罪，讓他名譽掃地。
不過最終比爾·蓋茲並未投資艾普斯坦的創投基金，報導引述消息人士指出，2017年艾普斯坦電郵蓋茲，提及安托娜娃，指出知道兩人的婚外情，要求蓋茲支付安托娜娃的軟體課程費用，否則就要揭露婚外情一事，當時蓋茲早就結束與安托娜娃的婚外情多年。蓋茲發言人表示，蓋茲並未支付費用，強調兩人「沒有財務往來」。
艾普斯坦於2019年7月被捕入獄，次月於獄中自縊身亡。
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