南韓5月1～20日進口額年減15.3%，貿易逆差為43億美元。

以產業來看，作為南韓經濟支柱的晶片出口較去年同期大減35.5%，為42.6億美元。其他主要出口產品方面，石油產品出口年減33%，鋼鐵產品出口年減7.5%。但汽車出口額大幅成長54.7%。

以國家和地區來看，南韓對其最大貿易夥伴中國的出口年減23.4%，至67.9億美元，對該國解封抱持的希望受挫。

對美國的出口小跌2%，至58億美元；對歐盟的出口年減1.1%，為37.5億美元。對越南和日本的出口額分別下滑15.7%和13.9%。

相較之下，南韓整個4月份的出口額下滑14.2%，至496億美元。由於全球主要經濟體為抑制通膨而採取激進的手段收緊貨幣政策，自去年10月起，南韓出口額便連續衰退了7個月，創下3年來持續最久的衰退。

南韓去年10月出口年減5.7%，為524.8億美元，是2020年10月以來首見衰退，並創下2020年8月以來最大跌幅。

此外，截至上周六（5月20日），韓國今年以來的貿易逆差達到295億美元，與2022年創下記錄的全年貿易逆差478億美元相比，已經超過一半。