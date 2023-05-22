藥華藥執行長林國鐘認為，這次Ropeg獲得NCCN指南的提升，美國市場有三個面向獲得大幅助益：首先是醫生開藥意願提升、二是病人詢問度增溫、三是助於保險公司滲透率提高，合理預期未來更有利於實際營運數字，並極可能是銷售突破的轉捩點。不只如此，NCCN獲全球醫界共同認可，這次提升也對於開賣在即的日本市場，更值得期待。

NCCN是由33間美國頂尖癌症中心組成的非營利組織，參與醫院包括Harvard, Stanford, MD Anderson, Mayo Clinic, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Cleveland Clinic等世界級癌症醫學中心，骨髓增生腫瘤（Myeloproliferative neoplasms, MPN）領域的專家團隊包含近40位美國最頂尖的MPN醫師及專家。NCCN診療指南是全球所有醫學領域可用的治療準則，會不斷審查和更新指南以反映最新臨床數據；並為保險公司提供相關資訊，促進腫瘤治療方案的承保決定。

據NCCN更新的用藥指南，將Ropeg歸類為治療成人真性紅血球增多症的2A類優先治療選項，且無論高、低風險的PV患者、無論先前是否接受過其他治療均適用。獲NCCN列為2A類治療方案，需要NCCN的專家團隊達成一致的共識，意即該療法的卓越療效、安全性和臨床證據獲得專家的一致推薦。

藥華藥美洲地區總裁Meredith Manning女士則指出，NCCN升等未來對於Ropeg拓展美國市場近用（market access）有很大的助益，樂觀看待未來業績成長。