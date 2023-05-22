昨（21）晚間9點54分嘉義縣水上鄉大崙村、二重溝、塗溝村等地1670戶突發性停電，台電啟動線路轉供後1652戶迅速復電，但有18戶直到今天凌晨2點30分事故復舊後才全數復電，台電指出，昨這起停電事故是一尾蛇攀爬到電線桿上，造成DS燒損及高壓斷線。