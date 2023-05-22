員警暴打襲警浩克 張善政回應了

「台版浩克」28歲朱姓健美教練襲警暴打，員警狂毆遭記過，長官也連坐，桃園市長張善政22日表示，員警因為心急想制服，加上受到言語刺激而行為過當，但中壢警方已經對員警做出懲處，他認為到此為止就好，尊重警方處理，未來也會加強年輕員警的情緒控管。

28歲朱姓健美教練，20日在超商情緒失控，暴打處理警員，卻在蹲坐超商門口時，遭員警持警棍抽打12下，還因閃躲時不慎遭打破頭，血流如注。桃園市警局認為執法過當，懲處執勤員警，分局長、派出所長也遭連坐。朱男也被依毀損、傷害及妨害公務罪嫌移送，桃檢複訊後5萬元交保。

案件也引發警方執法過當議題，張善政認為，該員警當時心急，一方面想要趕快制伏失控的民眾，另一方面受到言語的刺激，所以有些過當的行為，中壢警方已經懲處員警，「我想就到此為止！」

基層警員制伏超商浩克卻遭懲處，聲援網友灌爆警政署長臉書，認為懲處過重、斥以後誰敢當警察。張善政則指出，警方對於當時的狀況最了解，尊重警方的處理，但他也認為事後也必須做一些彌補，未來會再加強年輕員警情緒控制。