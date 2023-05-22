大陸反擊美國晶片制裁出招了，經過長達50天的網路安全審查，大陸官方宣布美國記憶體晶片大廠美光未通過審核，大陸國內關鍵基礎設施的營運商應停止採購美光產品，此舉將讓競爭對手SK海力士、三星甚至是長江存儲及其他大陸廠商受惠，同時突顯美中關係恐陷入難以挽回的局面。

南華早報報導，美光的產品被認為存在的嚴重網路安全風險，因此未能通過審查，代表包括通訊、通訊服務、能源、交通、水資源及金融等涵蓋國家安全與民生的重要公共設施產業，不得使用美光的產品，手段類似美國政府對華為等廠商的制裁措施。

大陸官方此舉勢必打擊美光的營運狀況，去年大陸市場佔整體營收的10至11%，接下來這塊大餅將由SK海力士、三星及大陸廠商長江存儲等廠分食，競爭相當激烈。

不具名的業內專家提到，這是北京對美國宣布制裁大陸先進半導體後，所引發報復行動，大陸記憶體晶片供應鏈將出現重大改變。美國政府於去年底宣布，未經許可的美系先進半導體技術與設備不得出口至大陸，用來牽制大陸發展超級電腦、人工智慧及軍事等關鍵領域。

事實上，澳洲蒙納許大學（Monash University）商學院教授史鶴淩曾分析，美光的產品並非不可替代，因此即便懲罰美光，也可以找到替代品，且在大陸政府眼裡，美光是推動美國晶片法案、協助美國打擊大陸半導體產業的幕後推手之一，對他們並不友善。